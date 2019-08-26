Покрас Лампас утверждает, что получает угрозы из-за арт-объекта в Екатеринбурге

"Мне присылают разные видео и сообщения. Некоторые агрессивно настроены. Меня сложно испугать или спровоцировать. Я вижу огромную поддержку - это самое важное", - сказал он по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Художник Покрас Лампас заявил в понедельник, что получает угрозы в свой адрес из-за конфликтной ситуации вокруг арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.

Недовольные изображением супрематического креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга в воскресенье вышли на пикет. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, который был испорчен коммунальными службами, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.

Сам художник отметил, что если бы он не отменил свою поездку, то конфликт бы только обострился. "Некоторые представители православного сообщества не видят проблемы в работе. Но есть люди, которые вышли вчера на площадь и которые недовольны. Мы готовы к диалогу со всеми людьми, объяснить ситуацию и решить проблему", - добавил он.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, созданного во время фестиваля, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году.