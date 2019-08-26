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Двое россиян нелегально заплыли в Финляндию на резиновой лодке

Погранохрана начала предварительное расследование

ХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. /ТАСС/. Пограничная охрана Финляндии подозревает двух человек на резиновой лодке, прибывших со стороны России, в нарушении границы Финляндии 24 августа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Пограничный отряд по региону Северная Карелия расследует подозрения в нелегальном пересечении границы двумя лицами из России в Финляндию и обратно по озеру Кангасъярви в городе Китеэ. Их подозревают в нарушении госграницы на резиновой лодке с углублением в финскую территорию на 38 м", - говорится в сообщении.

"Погранохрана начала предварительное расследование по подозрениям в нарушении границы", - указали там.

Финские пограничники также после инцидента связались с российскими коллегами в городе Суоярви.

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