Арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге может быть скорректирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Арт-объект "Фрагмент манифеста Малевича" художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге может быть скорректирован в связи с недовольством части православных активистов формой креста. Решение будет принято после диалога сторон, сообщила журналистам в понедельник координатор фестиваля Stenograffia, в ходе которого была создана работа, Анна Клец.

"Договоренностей пока с нашей стороны никаких нет, мы сейчас в диалоге. С нашей стороны есть несколько вариантов развития событий… С нашей стороны есть несколько вариантов, несколько предложений - как это может быть, и это [корректировка изображения] один из вариантов", - сказала Клец.

Недовольные изображением креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга в воскресенье вышли на пикет. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, который был испорчен коммунальными службами, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.

Сам он пресс-конференции по видеосвязи в понедельник отметил, что ведется поиск нейтрального варианта, который устроит обе стороны.

"Уходить в историю, что мы перекрашиваем работу полностью или закрашиваем ее в один цвет и так далее, изначально неправильно, потому что к работе уже настолько большое внимание, что любые радикальные изменения будут восприняты негативно. Поэтому мы будем искать максимально нейтральный вариант, ...чтобы не провоцировать конфликт", - сказал художник.

Об арт-объекте в Екатеринбурге.

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, созданного во время фестиваля, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году.