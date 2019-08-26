Жителей Москвы с нарушениями слуха пригласили на бесплатный показ премьеры фильма "Битва"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Москвы проведут бесплатный премьерный показ фильма "Битва" режиссера Анара Аббасова для людей с нарушениями слуха. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.

"Социальная драма "Битва" о неслышащем танцоре выйдет в широкий прокат 29 августа. А уже завтра, 27 августа, ее увидят слабослышащие и неслышащие москвичи. Приглашены 65 людей с инвалидностью. Зрителей ждет полуторачасовая драма о силе воли, стремлении жить и желании трудиться над собой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на премьерном показе будут присутствовать режиссер и актеры фильма - Риналь Мухаметов, известный по российским картинам "Притяжение" и "Временные трудности", а также Анна Исаева, дебютировавшая два года назад в фильме "Большой". Мероприятие пройдет в кинотеатре Объединенной киносети "КИНО ОККО" ("Синема Парк" и "Формула Кино") в ТРЦ "Афимолл Сити".