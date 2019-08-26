Власти Северной Осетии обеспечили жильем более 40 семей ветеранов ВОВ в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии за первое полугодие выдали 43 жилищных сертификата членам семей ветеранов, погибших, инвалидов и участников Великой отечественной войны, сообщил в понедельник ТАСС министр строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев.

"В первом полугодии 2019 года 43 семьи граждан ветеранов Великой отечественной войны, членов семей погибших, инвалидов и участников ВОВ были обеспечены жильем, что на 20 семей больше, чем в предыдущем году", - сказал Касаев.

В 2018 году на эти цели было потрачено 24,6 млн рублей. Средства, выделенные на эти цели, в текущем году, не уточняются.

По словам министра, с начала года жильем обеспечено 17 семей, имеющих инвалида, в том числе семья, имеющая ребенка-инвалида, что на 11 семей больше, чем в предыдущем году. На эти цели в 2018 году было направлено 5,7 млн рублей.

Кроме того, по итогам шести месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на одну семью увеличилось число обеспеченных жильем семей граждан-ветеранов боевых действий. По итогам 2018 года их было 3, за полгода 2019 года - 4. Также, в первом полугодии 2019 года было выдано 400 сертификатов для вынужденных переселенцев, при 488 по итогам 2018 года.