ВЦИОМ: более 40% опрошенных россиян считают необязательными шоу с животными в цирке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 40% опрошенных жителей РФ, в основном молодежь, выразили мнение, что в цирках необязательны номера с дрессированными животными. При этом 11% респондентов ответили, что им не нравятся подобные представления, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Сторонниками мнения, что номера с животными в цирке необязательны, являются 41% россиян, преимущественно молодежь от 18 до 24 лет (68%) и от 25 до 34 лет (57%) и жители городов (Москвы и Санкт-Петербурга - 52%, городов-миллионников - 49%, городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек - 50% и от 100 тыс. до 500 тыс. человек - 50%)", - отмечается в материалах ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, противоположного мнения придерживаются 53% респондентов: они считают, что в цирке обязательно должны быть представления с животными. Эту точку зрения разделяют в основном граждане в возрасте от 45 до 59 лет (64%) и старше 60 лет (62%), а также жители населенных пунктов, где живут менее 100 тыс. человек (57%) и жители сел (65%).

На вопрос, что лично им не нравится в цирке, 11% опрошенных россиян ответили, что это выступления с животными, 9% респондентов обеспокоены жестоким обращением с животными, 4% - тем, что звери живут в неволе. 26% участников опроса затруднились с ответом, а 28% указали на вариант "Нет такого". Отвечая на противоположный вопрос ("Что лично вам нравится в цирке?"), одинаковое количество респондентов - по 24% - выбрали выступления клоунов и животных. Кроме того, участники опроса отдельно выделяли номера с дрессированными собаками, тиграми, львами и другими хищниками.

На вопрос о любимых цирковых представлениях 36% опрошенных ответили, что им одинаково нравятся все номера. 27% человек восхищаются акробатами и эквилибристами, 22% респондентов предпочитают номера воздушных гимнастов. Примерно столько же граждан любят представления фокусников и иллюзионистов (19%). Треть (33%) респондентов отметили, что Россия является лучшей страной в цирковом искусстве, на втором месте, по мнению опрошенных, Китай (19%), на третьем - Франция (11%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 августа 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.