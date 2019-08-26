Учителя Петербурга с 1 сентября начнут получать надбавки за классное руководство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга введут надбавки для учителей за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. Об этом в понедельник на городском педагогическом совете сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"С 1 сентября мы приняли решение, все классные руководители будут получать надбавку около 5 тыс. рублей из бюджета города. Думаю, так экономия, которую распределяли на всех, теперь будет распределена и на завучей", - сказал Беглов.

Врио губернатора также отметил, что одной из школьных проблем остается бюрократическая нагрузка на учителей, и пообещал помочь с этим бороться. "Сегодня большой разрыв между строительством жилья и социнфраструктурой - не хватает 26 тыс. мест в школах, 37 тыс. в детских садах. Перегруз школ достигает до 318%. На это нам нужно заработать 309 млрд рублей", - отметил Беглов.

Врио губернатора добавил, что к 1 сентября в городе появились девять новых современных школ. Подрядчиков, которые сорвали сроки строительства, власти Петербурга внесли в черный список.

По словам Беглова, также к началу этого учебного года отремонтировали 83 школы, в следующем предстоит привести в порядок 89 учреждений.

"Сейчас большая потребность в рабочих профессиях, мы готовим ребят к совершенно новым профессиям, это большая ваша заслуга. 35 новых современных мастерских введены в этом году, и мы будем работать, чтобы дополнительное и специальное образование у нас было одним из лучших в стране", - сказал Беглов, обращаясь к учителям.