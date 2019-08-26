В Карачаево-Черкесии построят 35 универсальных спортплощадок

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) организуют строительство 35 универсальных спортивных площадок в 2020 году, сообщила в понедельник пресс-служба министерства физической культуры и спорта КЧР.

"В рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году будет построено 35 универсальных спортивных площадок", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что площадки всесезонного использования будут построены в районах и городах республики. Использовать их будет возможно для хоккея с шайбой, баскетбола, мини-футбола, тенниса, волейбола, футбола и гандбола.

Для маломобильных категорий граждан планируется адаптировать хоккейный корт, возможность игры в гандбол через сетку, ринг-теннис и бадминтон-теннис. Один из входов на территорию площадки будет оборудован пандусом.

Пропускная способность площадки превысит 180 человек, водонепроницаемое покрытие будет выполнено с использованием резиновой крошки по методу "сплошного ковра".