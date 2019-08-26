Президент России пока не сформировал позицию по амнистии к 75-летию Победы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не сформулировал свою позицию об организации амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в 2020 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет никакой сформулированной позиции у президента на этот счет, никаких решений пока не принималось", - сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Совет по правам человека (СПЧ) готов предложить российскому лидеру два варианта возможной амнистии.