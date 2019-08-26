Песков: увольнение хирургов в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции региональной власти

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вопрос массового увольнения врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует реакции областных властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется, - сказал он журналистам. - Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом".