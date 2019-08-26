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Песков: увольнение хирургов в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции региональной власти

Заявления на увольнение написали ранее шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вопрос массового увольнения врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует реакции областных властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется, - сказал он журналистам. - Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом".

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Шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение. Чтобы выяснить причины их недовольства, в Нижний Тагил направилась межведомственная комиссия. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в ближайшие дни глава региона Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области. Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. В совещании примут участие профильные члены правительства, представители медицинской общественности, в том числе руководители медицинских учреждений, практикующие врачи, средний медперсонал, представители профсоюзных организаций и эксперты.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСвердловская область
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