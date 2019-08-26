Песков: увольнение хирургов в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции региональной власти

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вопрос массового увольнения врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует реакции областных властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется, - сказал он журналистам. - Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом".
- Один из планировавших уволиться хирургов в Нижнем Тагиле отозвал заявление
- В Нижнем Тагиле хотят удержать увольняющихся хирургов за счет снижения нагрузки
- Комиссия свердловского Минздрава проверит зарплаты в больнице, откуда увольняются хирурги
- В Нижнем Тагиле создана комиссия в связи с информацией об увольнении хирургов
Шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение. Чтобы выяснить причины их недовольства, в Нижний Тагил направилась межведомственная комиссия. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в ближайшие дни глава региона Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области. Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. В совещании примут участие профильные члены правительства, представители медицинской общественности, в том числе руководители медицинских учреждений, практикующие врачи, средний медперсонал, представители профсоюзных организаций и эксперты.