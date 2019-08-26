{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центр поддержки выпускников создадут в Саратовской области для борьбы с дефицитом кадров

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, структура будет без бюрократии
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин Валентина Брыкалина/ТАСС
Описание
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин
© Валентина Брыкалина/ТАСС

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Центр поддержки молодых выпускников вузов создадут в Саратовской области. Он будет содействовать трудоустройству и реализации в профессии в первую очередь молодых врачей и учителей, сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в регион.

"Мы создадим центр поддержки молодых выпускников вузов для поддержи учителей и врачей, чтобы привлекать их в профессию и мотивировать их оставаться в профессии", - сказал Володин.

Он добавил, что в регионе наблюдается дефицит врачей и учителей, которым иногда приходится совмещать несколько ставок. По словам Володина, "это будет структура без бюрократии, в работе которой будут принимать участие активные молодые специалисты".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская область
Россия завоевала золото на чемпионате мира по высшему пилотажу во Франции
Награду получил Михаил Мамистов за "темный комплекс" упражнений
Читать полностью