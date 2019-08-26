Центр поддержки выпускников создадут в Саратовской области для борьбы с дефицитом кадров

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Центр поддержки молодых выпускников вузов создадут в Саратовской области. Он будет содействовать трудоустройству и реализации в профессии в первую очередь молодых врачей и учителей, сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в регион.

"Мы создадим центр поддержки молодых выпускников вузов для поддержи учителей и врачей, чтобы привлекать их в профессию и мотивировать их оставаться в профессии", - сказал Володин.

Он добавил, что в регионе наблюдается дефицит врачей и учителей, которым иногда приходится совмещать несколько ставок. По словам Володина, "это будет структура без бюрократии, в работе которой будут принимать участие активные молодые специалисты".