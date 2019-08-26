Эксперт: выявленные после ЧП под Северодвинском радионуклиды бария и стронция не опасны

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Обнаруженные в образцах воздуха после ЧП на военном полигоне под Северодвинском радионуклиды бария и стронция в настоящее время опасности не представляют. Об этом в понедельник сообщил ТАСС завкафедрой фундаментальной и прикладной физики Высшей школы естественных наук и технологий Северного Арктического федерального университета Марат Есеев.

"У стронция-91 период полураспада около 10 часов, у бария-139 - меньше полутора часов, у бария-140 примерно 12 суток... Они уже не опасны. Они стабилизировались", - сказал Есеев.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ранее в понедельник сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция". В настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная.

Независимый эксперт в атомной отрасли, глава Атоминфо Александр Уваров сообщил ТАСС, что новые данные Росгидромета по содержанию радиоактивных веществ в Северодвинске подтверждают, что никакой опасности для населения нет.

"Опубликованные Росгидрометом данные ничего не меняют в общей оценке ситуации в Северодвинске - никакой опасности для жителей нет. Еще один важный момент - из сообщения Росгидромета не следует, что обнаруженные изотопы появились из-за инцидента под Северодвинском", - сказал эксперт.