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МЧС допустило к работе в новом учебном году 94% образовательных учреждений

Работа по подготовке к началу учебного года находится на завершающей стадии, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МЧС РФ проверило на соответствие требованиям пожарной безопасности и допустило к работе 94% образовательных учреждений страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

"Работа по подготовке к началу учебного года находится на завершающей стадии. Надзорными органами МЧС России принято 49,7 тыс. (94%) образовательных организаций", - сказали в ведомстве, ссылаясь на доклад первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.

Также сотрудники министерства продолжают внеплановые проверки участков, которые задействованы в едином дне голосования - обследовано более половины из них.

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