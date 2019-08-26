Научный центр в КБР и колледж из Индии договорились о сотрудничестве

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр РАН и Международный колледж инженерии АНАНД (Индия) договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, а также об академическом обмене. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Кабардино-Балкарского научного центра РАН.

"В Нальчике состоялась встреча врио председателя Кабардино-Балкарского научного центра РАН Залимхана Нагоева с проректором по науке Международного колледжа инженерии АНАНД, Джайпур, Индия (ANAND International College of Engineering, Jaipur, India), профессором Правином Агарвалом. В ходе встречи обсуждались вопросы международного сотрудничества в области науки и высшего профессионального образования. Достигнуты договоренности о совместной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации и осуществлении международного академического обмена", - сообщили в центре.

Как отмечается, визит индийского ученого стал возможным благодаря российско-индийскому проекту, реализуемому при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Департамента науки и технологий правительства Индии.

В федеральный научный центр КБНЦ РАН, образованный в 1993 году, входят институт гуманитарных исследований, институт прикладной математики и автоматизации, институт информатики и проблем регионального управления, институт сельского хозяйства, центр географических исследований, центр социально-политических исследований.