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Саммит G7 во Франции

СМИ: Макрон подарил лидерам G7 часы из переработанного пластика

Ремешок часов исполнен в национальных цветах Франции, отмечает телеканал BFM

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Лидеры Группы семи (G7) получили от президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках проходящего на юге страны саммита необычный подарок - наручные часы, сделанные из переработанного пластика, собранного в океанах. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его сведениям, в ходе сессии саммита, посвященной климату, лидеры G7 и международных организаций, участвующих в заседании, обнаружили на своих местах часы, изготовленные сообществом басков. Ремешок часов исполнен в национальных цветах Франции - синем, белом и красном. В тело часов черного цвета вставлен темно-синий циферблат.

Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на этом саммите. Дискуссии по этому вопросу проходят на фоне обширных лесных пожаров в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. Бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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