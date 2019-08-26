Около 139 тыс. жителей КЧР прошли медосмотр в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 26 августа./ТАСС/. Жители труднодоступных районов Карачаево-Черкесии пройдут профилактические медицинские осмотры с использованием передвижного мобильного комплекса по национальному проекту "Здравоохранение". Всего в 2019 году планируется провести осмотр около 240 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" 239 тыс. жителей Карачаево-Черкесии пройдут в этом году профилактические осмотры с применением передвижного мобильного комплекса", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в регионе разработан график профилактических осмотров в населенных пунктах, где проживает большое количество жителей старше 65 лет, а также в труднодоступных поселениях.

С начала года осмотры уже прошли 139 тыс. человек, 90 тыс. из которых составляют жители старшего возраста. По результатам проведенных осмотров, у более 15 тыс. жителей впервые выявлены неинфекционные заболевания, они переведены на диспансерный учет.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.