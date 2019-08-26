Петру Мамонову сделали операцию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Мамонова.

"Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду", - сказала она.

Мамонов находится в Первой градской больнице. По словам супруги, его ближайшие концерты будут отменены.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Петру Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Петр Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".