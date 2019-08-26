Эксперты WWF подсчитали, что ежегодно люди потребляют более 250 г пластика с водой и пищей

СИДНЕЙ, 26 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Ежегодно миллионы тонн микрочастиц пластика попадают в питьевую воду и продукты питания людей во всем мире, а исследования о последствиях этого для организма человека не проводились до сих пор. Такие данные приводятся в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подготовленном австралийским Фондом охраны дикой природы (WWF).

"К сожалению, мы видим, что микрочастицы пластика поистине вездесущи. Они присутствуют в пище и в питьевой воде, как в бутилированной, так и в водопроводной", - говорится в документе. Исследования, проведенные специалистами WWF, показали, что в среднем люди потребляют около 5 г пластика каждую неделю, что эквивалентно весу, например, кредитной карты, а за год эта цифра достигает более 250 г.

"Нам срочно необходимо больше узнать о воздействии микрочастиц пластика на здоровье человека, поскольку мы видим, что они присутствуют повсюду", - подчеркнула доктор Мария Нейра, директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды ВОЗ. "Основываясь на информации, которой мы располагаем, микрочастицы пластика в питьевой воде, по-видимому, не представляют опасности для здоровья, но никаких исследований на эту тему не проводилось. Нам определенно стоит обратить самое пристальное внимание и на загрязнение пластиком по всей планете, и на исследования его влияния на здоровье человека. Возможно, мы подвержены его негативному воздействию в большей степени, чем думаем", - отметил доцент Дункан МакГилливрей из Университета Окленда в Новой Зеландии.

Согласно данным, полученным в ходе исследования австралийского WWF, в бутилированной воде могут присутствовать до 1 тыс. пластиковых микрочастиц на литр. Опасения ученых по поводу возможных последствий их попадания в организм заключаются в том, что они могут наносить вред иммунной системе человека, вызывать воспаления или нести с собой токсины, такие как ртуть или пестициды.

Эксперты пока ограничиваются рекомендациями фильтровать воду перед употреблением, чтобы таким образом попытаться удалить пластиковые частицы и другие загрязнители. "Сейчас выбор в пользу специальных фильтров для воды очевиден, именно так можно удалить из нее множество загрязнителей, таких как микрочастицы пластика, тяжелые металлы и патогены", - пояснил доктор Пол Харви, эколог из австралийского Университета Маккуори. Впрочем, он также отметил, что гораздо более эффективным методом получения чистой питьевой воды, стало бы исключение самой возможности ее загрязнения из-за попадания пластиковых отходов в водоемы планеты.