Школы Ставрополья примут больше 32 тыс. первоклассников в День знаний

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Школы Ставропольского края примут более 32 тыс. первоклассников в День знаний в 2019 году. Все учреждения готовы к началу учебного года, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Все 1794 учебных заведения Ставропольского края готовы к началу учебного года, в школы края пойдут более 300 тыс. учеников. Около 32,9 тыс. из них - учащиеся первых классов. Это на 442 человека больше, чем в прошлом году", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Торжественные линейки в честь Дня знаний в школах региона пройдут 2 сентября. В краевом Министерстве строительства и архитектуры ранее сообщали, что два учреждения в этом году впервые примут учеников - школа на 1002 места откроется в городе Михайловске, новая школа в Ставрополе сможет принять 1550 учеников. Планируется, что школа Ставрополя станет одной из самых крупных на территории Северо-Кавказского федерального округа.