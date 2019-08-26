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Россия завоевала золото на чемпионате мира по высшему пилотажу во Франции

Награду получил Михаил Мамистов за "темный комплекс" упражнений

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский летчик завоевал золотую медаль на чемпионате мира по высшему пилотажу в классе Unlimited, проходящем в Шатору до 31 августа. Об этом говорится в сообщении Федерации самолетного спорта Москвы, поступившем в ТАСС в понедельник.

"Золотую медаль на чемпионате мира завоевал Михаил Мамистов за "темный комплекс" упражнений (набор фигур становится известен лишь накануне выступления спортсменов)", - говорится в сообщении.

Ранее Мамистов завоевал на этом ЧМ серебряную медаль в так называемой известной программе, которую спортсмен отрабатывает задолго до соревнований.

Мамистов - пятикратный абсолютный чемпион Европы и первый и единственный трехкратный абсолютный чемпион мира. Также в состав сборной вошли Владимир Гавриленко, Олег Шполянский, Светлана Капанина, Екатерина Антонова, Александр Кротов. Команда выступает на самолете Extra-330S.

Чемпионат проходит один раз в два года. В этом году в соревнованиях принимают участие 18 стран.

В начале августа российская команда взяла золото, серебро и бронзу на чемпионате Европы по высшему пилотажу в классе Advanced, который проходил в Польше.

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РоссияФранция
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