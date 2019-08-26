Адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной уже определена

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами, однако пока она не может быть разглашена. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин.

"Дата обмена известна, ждем", - проинформировал он.

В то же время Рыбин, представляющий на Украине интересы россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, отказался ее назвать, пояснив, что дата будущего обмена "пока не для разглашения". Он также добавил, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, "пока не утверждены".