Путин и Медведев поздравили Мехрибан Алиеву с юбилеем

БАКУ, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. Своей многолетней деятельностью на высоких государственных постах вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет", - говорится в поздравлении, текст которого распространило в понедельник Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).

"Знаем вас как настоящего друга России, принципиального сторонника укрепления отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, эти отношения будут и далее плодотворно развиваться на благо российского и азербайджанского народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", - отмечается в послании.

Президент России пожелал Мехрибан Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Поздравление поступило и от председателя правительства России Дмитрия Медведева. В нем подчеркивается, что признанием большого личного вклада Алиевой в укрепление добрососедских и партнерских российско-азербайджанских отношений стало награждение ее высокой государственной наградой Российской Федерации - орденом Дружбы. "Убежден, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку. В 1988 году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский институт имени И.М.Сеченова. В феврале 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджана, она также возглавляет крупнейшую неправительственную организацию страны - Фонд Гейдара Алиева и является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В начале августа Указом президента РФ Алиева была награждена орденом Дружбы "за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений".