Рошаль считает, что население России должно больше знать о пользе йодированной соли

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Население России должно быть больше осведомлено о пользе для здоровья употребления йодированной соли. Для этого должна быть организована всероссийская пропаганда посредством радио и телевидения, заявил в понедельник сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Надо вести общероссийскую пропаганду через радио, телевидение, регионы России [с призывом], пожалуйста, используйте йодированную соль. У вас на столе должна стоять йодированная соль", - сказал он в рамках круглого стола "Нормативно-правовое регулирование профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода" на площадке ОНФ.

По данным Минздрава, в России йодированную соль в пищу употребляют менее 30% жителей. Проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, в настоящее время является одной из актуальных в России. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.

Для профилактики йододефицитных заболеваний Минздрав разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах. Согласно тексту документа, предлагается обогатить пищевую соль йодатом калия, а также использовать такую соль для изготовления пищевых продуктов. Кроме того, использование йодированной соли планируется сделать обязательным при производстве хлебобулочных изделий.

Рошаль считает, что данный законопроект уже "перележал" и затягивать с его принятием больше не стоит. "Его надо уже принимать. Если будут серьезные дополнения [к законопроекту], мы вновь их обсудим. А если увидим, что это просто затягивание времени, мы найдем другие способы, каким образом [учесть предложения] соответствующих министерств и решить эту проблему", - добавил он.

Уточнение замглавы Минздрава

При этом заместитель министра здравоохранения Олег Салагай признал, что реализация законопроекта может столкнуться с некоторыми технологическими трудностями применения йодированной соли в производстве. По его словам, следует прислушаться к представителям Министерства промышленности РФ и дополнить документ пунктом о том, что если в производстве продукта использовался другой способ обогащения йодом, применение йодированной соли необязательно. "Если технология производства не позволяет использование йодированной соли, этого можно не делать. Должен быть такой обобщенный документ, технологические требования", - сказал замглавы Минздрава РФ.

"Нужно обеспечить доступность и к не йодированной соли. Это очень правильная ремарка. Именно поэтому... [законопроект] предусматривает йодирование только некоторых помолов соли", - заключил Салагай.