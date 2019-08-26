Покрас Лампас готов отказаться от изображения креста в своем арт-объекте в Екатеринбурге

"Мы сегодня провели встречу, на которой присутствовали многие жители микрорайона Уралмаш, где был создан арт-объект Покраса Лампаса. Все мнения мы услышали. Художник готов отказаться от формы креста в работе и придумать новые решения. Ни фестиваль, ни сам художник не хотят разжигать конфликты, для Покраса форма креста в работе не принципиальна", - сказала собеседница агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Художник Покрас Лампас готов отказаться от изображения креста в арт-объекте "Фрагмент манифеста Малевича" в Екатеринбурге после недовольства части православных активистов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник координатор фестиваля Stenograffia, в рамках которого была создана работа Лампаса, Анна Клец.

Недовольные изображением креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга в воскресенье вышли на пикет. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, который был испорчен коммунальными службами, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.

Сам Лампас пресс-конференции по видеосвязи в понедельник отметил, что ведется поиск нейтрального варианта, который устроит обе стороны.

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году.