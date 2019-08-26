Почти 19 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Чувашии этим летом

ЧЕБОКСАРЫ, 26 августа. /ТАСС/. Более 18,8 тыс. детей отдохнули в 18 загородных лагерях Чувашии этим летом, сообщил в понедельник министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов на еженедельном совещании в правительстве Чувашии.

"В 18 загородных лагерях этим летом отдохнули более 18,8 тыс. детей. Лагерями с дневным пребыванием детей охвачено 23,6 тыс. несовершеннолетних. Всего на проведение летней оздоровительной кампании в 2019 году направлено более 474 млн рублей", - сказал Кудряшов.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев в ходе совещания отметил, что с начала года на отдых были направлены 5708 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, правительство Чувашии предоставляет льготы на отдых и оздоровление. Из общего количества детей 801 ребенок отдохнул бесплатно на базе загородных оздоровительных лагерей, 2374 ребенка - с оплатой 5% от средней стоимости путевки, это в пределах 750 рублей", - сказал Димитриев.