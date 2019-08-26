СМИ: первая международная книжная ярмарка на Хайнане состоится в ноябре 2019 года

САНЬЯ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Россия с экспозицией "Многовековая история российской культуры чтения" станет главным зарубежным гостем первой Хайнаньской международной книжной ярмарки. Она пройдет 15-18 ноября текущего года в городе Санья в провинции Хайнань на юге Китая, сообщил портал "Наньхайван".

Ярмарка будет посвящена туристической отрасли и, по мнению организаторов, должна содействовать трансформации и расширению границ международной издательской индустрии, сближению спроса и предложения в отрасли, а также созданию нового международного бренда таких книжных смотров.

В рамках мероприятия будут организованы книжная выставка, книжный салон, тематические конференции и форумы, международный семинар по авторскому праву, литературные чтения, встречи писателей. Еще одним крупным событием станет международный конкурс среди дизайнеров на создание лучшей концепции туристических карт, книг о туризме, плакатов и афиш.

По информации "Наньхайван", мероприятие пройдет в рамках инициативы местных властей по превращению Хайнаня к 2025 году в "международный центр туризма и потребления". Кроме того, с прошлого года руководство провинции активно работает над строительством и продвижением там пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.