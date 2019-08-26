IP Академия представит на конференции тренды в сфере защиты интеллектуальной собственности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новейшие разработки в области патентов, охраны интеллектуальной собственности будут представлены на конференции IP Академии в технопарке инновационного центра "Сколково" 18-20 сентября, сообщили в понедельник организаторы форума.

"В ходе трехдневной конференции представители профильных министерств и ведомств, руководители международных профессиональных сообществ и ведущие специалисты крупнейших отраслевых компаний поделятся практическим опытом и расскажут о лучших кейсах в области охраны, защиты и монетизации интеллектуальной собственности. Эксперты подробно обсудят вопросы эффективного управления всем спектром интеллектуальных прав - от авторского до патентного, особенности работы с товарными знаками и другими элементами индивидуализации товаров и услуг. Особое внимание будет уделено "цифровым рынкам" - технологическим решениям, которые делают управление интеллектуальной собственностью эффективным и низкозатратным", - говорится в сообщении

Среди заявленных участников - замминистра науки и высшего образования РФ Денис Солодовников, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Михал Швантнер, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, другие.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отметил, что ФИС уже не первый год в партнерстве со "Сколково" реализует широкий спектр инициатив, в том числе законодательного характера. "В чем мы точно сходимся со "Сколково" - стремление консолидировать профессиональное сообщество - будь то коммуникационная или образовательная площадка, на которой собираются стартапы или представители крупных корпораций, специалисты в сфере авторского и патентного права, банки или институты развития, - мы стремимся к тому, чтобы на выходе каждый участник вынес больше идей, чем принес на входе", - сказал он.

Со своей стороны Игорь Дроздов подчеркнул, что IP Академия стала ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью в целом, в том числе патентованием. "Мы гордимся, что площадкой для этого диалога является именно "Сколково". В программе конференции шесть блоков: "Патентная школа", "IT в IP", "Товарные знаки", "Авторские права", "Суды и споры", "Образование". Каждый из них включает дискуссии и мастер-классы, разбор актуальных кейсов и обзор лучших мировых практик. Благодаря обширной культурной программе общение на полях конференции окажется не менее содержательным, чем рабочие дискуссии в ходе сессий", - рассказал он.

Организаторами IP Академии выступают Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.

О конференции

IP Академия с 2014 года проходит в инновационном центре "Сколково". Цель конференции - охватить широкий круг актуальных тем в области патентования, авторского права и защиты интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. IP Академия стала правопреемником "Патентной школы Сколково", вобрав в себя ее практики и традиции и расширив спектр обсуждаемых вопросов. Помимо деловых сессий, конференция предусматривает нетворкинг и культурную программу.