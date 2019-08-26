Глава Приамурья предупредил о мошеннических письмах с просьбой помочь подтопленцам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Мошенники рассылают руководителям предприятий и фирм от имени губернатора Амурской области Василия Орлова просьбы о помощи в строительстве домов для подтопленцев. Уже есть пострадавшие, которые перечислили деньги, сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram глава Приамурья.

"Сегодня стало известно о том, что руководителям предприятий и фирм присылают "распоряжение губернатора" (грубая отвратительная подделка), в котором изложена просьба помочь в строительстве домов для "подтопленцев". Друзья, будьте бдительны! Это мошенничество!" - написал Орлов.

Как уточняется, к просьбам прилагаются реквизиты счета, а для большей убедительности мошенники еще и звонят. Звонки поступают со стационарных телефонов Калужской области и с мобильных телефонов других регионов. По словам губернатора, в области есть один счет для сбора благотворительных средств, его реквизиты указаны на официальном сайте правительства. Дополнительно власти региона ни о чем никого не просили, никаких других счетов не открывали.

"Как мне стало известно, уже есть пострадавшие - некоторые руководители фирм перечислили деньги (они прислали мне копии платежек), и суммы немалые. В правоохранительные органы мы направили заявление провести проверку и наказать виновных. Самое отвратительное - люди обманывают и делают деньги на чужой беде. Мы с вами знаем, как тяжело пришлось области, как утонули наши населенные пункты и как много еще предстоит сделать, чтобы преодолеть все последствия", - отмечается в сообщении. Также в аккаунте глава региона еще раз опубликовал счет для тех, кто хочет оказать помощь пострадавшим от паводка в Приамурье.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадал урожай на площади более 261 тыс. гектаров.