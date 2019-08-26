Ди Каприо призвал власти Бразилии и других стран защитить леса Амазонии

"Правительства [стран] всего мира, в том числе Бразилии, должны работать вместе, чтобы это остановить", - сказал он агентству Reuters в понедельник на премьере фильма "Однажды в... Голливуде" в Японии.

"Важнее всего в деле защиты этих лесов - уберечь коренные народы [Амазонии]", - добавил Ди Каприо. Ситуацию вокруг пожаров в Амазонии он назвал трагической.

В воскресенье благотворительная организация Earth Alliance, одним из основателей которой является Ди Каприо, объявила о создании фонда срочной помощи Амазонии и выделила на эти цели $5 млн. "Мы стараемся сделать так, чтобы окружающие были вовлечены, осведомлены [о происходящем] и вносили свой вклад, если они могут", - прокомментировал эту инициативу Ди Каприо.

Ранее с призывом защитить леса Амазонии выступили такие знаменитости, как певица Мадонна и модель Жизель Бундхен.

Лесные пожары в Амазонии

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории этой страны, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.

На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента страны Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов. На прошлой неделе Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с огнем. В понедельник лидеры стран Группы семи (G7) решили выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии.