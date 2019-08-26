Проекты этнодеревень представят на молодежном форуме в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Проекты этнодеревень, туристического маршрута и благоустройства природного заказника представят в Ставрополе участники первого Всероссийского молодежного форума развития территорий. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий.

"На форуме представят проекты этнодеревни "Семь чудес Кавказа", благоустройства [природного заказника] "Сафонова дача", арт-кластера и туристического маршрута "Гора Машук". Особый интерес представляет этнокомплекс казаков-некрасовцев в Левокумском районе. Сегодня развитие казачества, продвижение его истории и культуры способны дать мощный импульс развитию туристического этнокультурного кластера Ставрополья", - сказал он.

Форум станет площадкой для презентации успешных волонтерских практик в сфере развития городской среды. "Это первое мероприятие в таком формате и такого масштаба. Форум поможет нам сформировать векторы эффективного взаимодействия органов государственной власти и общества, повысить профессиональные компетенции молодых специалистов в сфере архитектуры, градостроительства, проектирования и дизайна", - отметил министр.

Площадка позволит молодым специалистам и добровольцам совместно выработать новые инициативы. "Важно отметить, что сегодня перед нами стоит задача разработать уникальные проектные решения по благоустройству территорий городов и сел Ставропольского края и в дальнейшем реализовать лучшие из них", - пояснил Когарлыцкий.

Первый Всероссийский молодежный форум развития территорий пройдет в Ставрополе с 29 по 31 августа. Участниками форума станут более 150 волонтеров развития территорий, студентов и молодых специалистов, а также российские эксперты в сфере урбанистики, архитектуры и благоустройства.

Форум организован в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.