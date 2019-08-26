Находящийся на МКС астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии

ТАСС, 26 августа. Дым от лесных пожаров, охвативших Амазонию, растянулся на тысячи километров. Об этом в понедельник в Twitter сообщил итальянский астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, который находится на борту Международной космической станции (МКС).

"Дым от десятков возникших в результате деятельности человека пожаров в лесах Амазонии виден на протяжении тысяч километров", - написал он, сопроводив запись фотографиями распространяющегося дыма. Пармитано на корабле "Союз МС-13" прибыл на МКС 21 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом. Это его второй полет в космос.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.