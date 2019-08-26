ФСИН рассматривает вариант передачи медицинского ухода за заключенными в ведение Минздрава

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует провести консультации с министерствами здравоохранения и юстиции о возможности передачи тюремной медицинской службы в ведение Минздрава РФ. Работа в этом направлении может начаться уже на следующей неделе, заявил в понедельник замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Прислушиваясь к мнению правозащитников, которые требуют передачи медицины ФСИН в Министерство здравоохранения РФ, я хочу заявить официально, что обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава, - сказал он. - Мы, наверное, со следующей недели будем вести консультации по этой теме и с Минздравом, и с Минюстом".

Максименко отметил эффективность работы тюремной медицинской службы, которой удалось снизить показатели смертности среди заключенных. По его словам, в 2019 году, как и годом ранее, наблюдается положительная тенденция в показателях смертности по отдельным родам заболеваний. "Скажу вам даже, что у нас уже в этом году снижение смертности по разным родам заболеваний на 20-30%, но у Минздрава, я думаю, получится лучше, тем более если так считают самые авторитетные, самые уважаемые правозащитники", - резюмировал он.

Пять лет назад была проведена масштабная реформа тюремной медицинской службы, ее выделили в отдельные медико-санитарные части при региональных управлениях ФСИН, централизовали закупку лекарств, улучшили больницы и медчасти, стали активнее взаимодействовать с учреждениями гражданской медицины. Согласно данным, которые ФСИН представила в апреле 2019 года, за последние пять лет общая смертность в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) снизилась на 30%, смертность от заболеваний - на 33%. По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных).