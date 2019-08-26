Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"Препарат преднизолон выпускается в форме мази, таблеток и в ампулах. В настоящий момент в аптеках Сочи имеется достаточный запас препарата во всех формах. Препарат не входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который обязан быть в аптечных организациях в соответствии с действующим законодательством РФ", - сообщили в министерстве.

При этом, как сообщили ТАСС на муниципальном предприятии "Сочинское городское аптечное управление", у поставщиков есть сложности с поставками препарата в таблетках.

"Мазь преднизолон в аптеках есть в достаточном количестве. В таблетках этого лекарства у нас сейчас нет, в других аптеках, может, имеется. У поставщиков наблюдаются сложности - то есть, то нет таблеток. Когда будут и с чем это связано - непонятно. Вообще это редкий товар, рецептурный, выписывается очень редко, у нас даже есть просроченный и списанный, большого спроса на эти таблетки нет", - сказали в управлении.

Преднизолон является синтетическим аналогом гормона гидрокортизона, синтезируемого надпочечниками. Применяется при бронхиальной астме, аллергических реакциях, заболеваниях кожи, различных формах лейкемии, обладает противовоспалительным и противошоковым эффектом.