Капремонт проведут в 13 медучреждениях Ставрополья в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет в 13 учреждениях здравоохранения Ставропольского края в 2019 году. В одном из районов ремонт проведут в поликлинике, построенной больше 50 лет назад, сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров.

"В этом году капитально ремонтируем 13 медицинских учреждений, и будем продолжать <…> Поликлиника при Александровской районной больнице - здание построено еще в середине прошлого века, с тех пор оно стояло без ремонта. В этом году поликлиника обретет вторую жизнь", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В поликлинике будут отремонтированы все отделения, кроме того, учреждение перейдет на бережливые технологии. "Здесь будут два входа - для взрослых и детей. Потоки больных и здоровых пациентов, которые пришли на диспансеризацию, [будут] распределены так, чтобы они не контактировали. Сделаем все, чтобы посещение врача <…> было удобным, без лишних нервов. Такой подход применяем по всему краю", - отметил Владимиров.

Ранее в правительстве края отмечали, что в регионе начаты строительство четырех новых объектов здравоохранения и реконструкция еще двух. На Ставрополье также планируется открыть в 2019 году шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов.