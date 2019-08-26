Победители второго сезона конкурса "Лидеры России" поднимутся на Эльбрус

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Победители второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" начали подготовку к восхождению на самую высокую точку России и Европы - вершину горы Эльбрус. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Цель проекта "Восхождение на Эльбрус" - командообразование, проверка лидерских качеств в непривычных высокогорных условиях и возможность для неформального общения участников клуба победителей конкурса "Эльбрус". Первым этапом, 26-29 августа, станет акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат. Затем, 30 августа, участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, откуда после двух дней подготовки начнется их восхождение непосредственно к вершине Эльбруса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что победители первого сезона конкурса "Лидеры России" поднялись на гору в 2018 году. Во время восхождения было объявлено о создании клуба победителей "Эльбрус".

"Отмечу, что и идея восхождения на самую высокую точку России и Европы, и идея создания клуба "Эльбрус" принадлежат самим победителям конкурса "Лидерам России". Для нас важно, чтобы после участия в наших проектах конкурсанты продолжали общаться, выступали с различными инициативами, поддерживали друг друга, запускали свои проекты. Мы поддерживаем такое взаимодействие и сотрудничество, ведь они формируют сообщество профессионалов и талантов в нашей стране, способствуют развитию горизонтальных связей между участниками и победителями проектов платформы", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора АНО "Россия - страна возможностей", руководителя проекта "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

Как отметила председатель клуба "Эльбрус", победитель первого конкурса, помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова, участие в конкурсе "Лидеры России" "можно сравнить с восхождением на Эльбрус". "Конкурс и победа в нем - высшее признание в сфере управления, а восхождение на Эльбрус - покорение самой высокой горной вершины нашей страны", - добавила она.

Дьяконова также отметила, что восхождение победителей конкурса стало ежегодной традицией клуба. Инициаторами мероприятия выступил клуб "Эльбрус" и платформа "Россия - страна возможностей".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.