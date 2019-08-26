Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

Хирурги из больницы в Нижнем Тагиле заявили о нарушении их трудовых прав. В связи с этим они массово написали заявления об увольнении.
- Шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. В качестве причины этого они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Объем работы врачей возрос после того, как трое их коллег уволились из Демидовской больницы.
- По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова для разрешения ситуации создали специальную комиссию. В ведомстве пообещали, что жители города не останутся без хирургической помощи. Проверку инцидента также начала прокуратура области. Ее сотрудники 28 августа отправятся в Нижний Тагил, где встретятся с написавшими заявление врачами и их руководством.
- Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что инцидент требует серьезной реакции региональной власти и Министерства здравоохранения."Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется", — сказал он журналистам.
- Власти региона рассчитывают убедить хирургов больницы остаться на своих рабочих местах. Предполагается, что возросшую на них нагрузку снизят за счет привлечения специалистов из других городов, в том числе врачей из областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Таким образом, врачи смогут работать вахтовым методом.
- После начала работы комиссии один из планировавших уволиться хирургов отозвал свое заявление. Остальные врачи взяли неделю на размышление, но пока продолжают работу.
- Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 27 августа проведет совещание по решению проблем в сфере здравоохранения региона. Решение кадровых вопросов станет ключевой темой обсуждения.