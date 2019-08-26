Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

Хирурги из больницы в Нижнем Тагиле заявили о нарушении их трудовых прав. В связи с этим они массово написали заявления об увольнении.

Шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. В качестве причины этого они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Объем работы врачей возрос после того, как трое их коллег уволились из Демидовской больницы.

По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова для разрешения ситуации создали специальную комиссию. В ведомстве пообещали, что жители города не останутся без хирургической помощи. Проверку инцидента также начала прокуратура области. Ее сотрудники 28 августа отправятся в Нижний Тагил, где встретятся с написавшими заявление врачами и их руководством.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что инцидент требует серьезной реакции региональной власти и Министерства здравоохранения."Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется", — сказал он журналистам.

Власти региона рассчитывают убедить хирургов больницы остаться на своих рабочих местах. Предполагается, что возросшую на них нагрузку снизят за счет привлечения специалистов из других городов, в том числе врачей из областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Таким образом, врачи смогут работать вахтовым методом.

После начала работы комиссии один из планировавших уволиться хирургов отозвал свое заявление. Остальные врачи взяли неделю на размышление, но пока продолжают работу.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 27 августа проведет совещание по решению проблем в сфере здравоохранения региона. Решение кадровых вопросов станет ключевой темой обсуждения.