В секретариате Голиковой оценили предложенную на WorldSkills Казанскую декларацию

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Казанская декларация, рассмотренная на саммите министров в ходе 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, позволит выявить лучшие практики подготовки кадров, которые будут полезны в каждой стране. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"Россия, как и другие страны, столкнулась с ситуацией растущей нехватки талантов для экономики будущего, и мы ищем новые эффективные решения в области подготовки кадров. Чтобы обеспечить нашим выпускникам колледжей долгосрочную конкурентоспособность и карьерные перспективы, мы должны дать им такой набор навыков, которые можно будет постоянно капитализировать в новые возможности. Объединение усилий и выстраивание международной кооперации в области развития человеческого потенциала в рамках Казанской декларации позволит выявить лучшие практики, которые будут полезны каждой стране", - сказали в секретариате.

Казанская декларация, предложенная Россией, предполагает выработку единых подходов к оценке качества подготовки специалистов в области среднего профессионального образования. Проект документа взял за основу пять принципов: навыки будущего для каждого, осознанное развитие, равные и справедливые возможности, мобильность компетенций, а также признание ценностей и уважение личности, сообщили в секретариате.

"Такой единообразный критерий в будущем может и должен быть использован для международного сопоставления национальных систем образования. Таким образом, этот инструмент сможет помочь нам отслеживать уровень прогресса национальных систем подготовки страны с ориентацией на международный стандарт, предоставив объективные данные об эффективности национальных систем, что позволит также эффективно корректировать национальные политики и государственные программы поддержки на основе получения такого рейтинга", - сказала Голикова.

Как сообщили в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", участники саммита положительно оценили российскую инициативу. "Министры признали, что с помощью предложенных Россией инструментов в будущем можно будет отслеживать уровень прогресса национальных систем подготовки страны с ориентацией на международный стандарт, а также получать объективные данные об эффективности национальных систем", - сказали в пресс-службе.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта. WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.