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Северный Кавказ

Во Владикавказе создадут зону отдыха по проекту "Городская среда"

В зоне отдыха планируется установить детскую площадку

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Владикавказа благоустроят дворовую территорию между домами по проекту Единой России "Городская среда". Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации местного самоуправления (АМС) города.

"Дворовая территория, расположенная между домами №15 и №13 на улице Весенняя, будет внесена в перечень благоустраиваемых в 2020 году. Такое решение было принято сегодня в ходе еженедельного рейда руководителя АМС Владикавказа Бориса Албегова", - говорится в сообщении.

На прилегающей к дому территории, расположенной между несколькими домами, образовался пустырь, который более десяти лет не несет функциональной нагрузки. На этом месте планируется создат зону отдыха для горожан, проживающих в микрорайоне, и установить детскую площадку.

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