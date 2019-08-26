Закон о статусе педагога планируют принять в Ульяновской области ко Дню учителя

УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти рассчитывают обсудить с общественностью и принять документ, который закрепляет статус педагога на законодательном уровне, ко Дню учителя, который отмечается 5 октября. Об этом сообщил в понедельник губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время обсуждения законопроекта на региональном августовском образовательном форуме.

"Очень хочется, чтобы мы этот закон приняли в сентябре, может быть, даже ко Дню учителя. Я встречусь с коллегами из Законодательного собрания на тему того, чтобы этот законопроект был обсужден и рассмотрен", - сказал Морозов.

Он добавил, что идеи, которые возникнут во время обсуждения закона, будут учтены. По его мнению, особое внимание в законе следует уделить авторитету учителя для родителей и учеников.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник отметила, что Ульяновская область первой из регионов предложила принять такой закон. Она считает, что региональный документ может стать основой для разработки федерального закона.

Основная цель инициативы - закрепить статус педагога на законодательном уровне. В региональном законе будут отражены права педагогических работников, условия обеспечения профессиональной деятельности, аттестации учителей, повышения квалификации, виды поощрения и меры социальной поддержки.

Вопрос о повышении статуса педагогического работника является ключевым при реализации национального проекта "Образование" и федерального проекта "Учитель будущего". Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.