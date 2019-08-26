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Северный Кавказ

Во Владикавказе впервые за полвека провели ремонт в школе имени Георгия Хетагурова

В школе заменили крышу, установили новые стеклопакеты и отремонтировали пищеблок

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Владикавказа впервые за 54 года провели ремонт в школе, носящей имя Героя Советского Союза Георгия Хетагурова. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации местного самоуправления (АМС) города.

"Одной из школ, в которой провели ремонтные работы, стала СОШ № 34 поселка Заводской, носящая имя Героя Советского Союза Георгия Ивановича Хетагурова, - говорится в сообщении. - На протяжении 54 лет, в школе ни разу не проводился капитальный ремонт".

К началу учебного года в школе удалось заменить крышу, установить новые стеклопакеты, частично решить вопрос с отоплением спортивного зала. Также был капитально отремонтирован пищеблок.

Всего в этом году на ремонтные работы в школах было выделено около 25 млн рублей. Уже завершены работы по отделке помещений, замене устаревшего оборудования, благоустройству прилегающих территорий.

По информации властей, все 43 школы города готовы к началу учебных занятий.

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