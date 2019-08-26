Власти КБР завершают третий этап проекта по снижению уровня бедности

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) завершают третий этап реализации пилотного проекта борьбы с бедностью, всего их насчитывается четыре, сообщили в понедельник ТАСС в правительстве региона.

"В настоящее время завершается третий этап реализации в республике пилотного проекта, направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза", - сообщили в правительстве КБР.

Как ожидается, значимую роль в увеличении уровня доходов семей с детьми будет иметь планируемая к вводу с 2020 года в рамках реализации национального проекта "Демография" ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума ребенка (свыше 13 000 рублей) семьям с доходом ниже величины прожиточного минимума, а также в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста.

"Многократно будут увеличены объемы ассигнований, выделяемых на государственную социальную помощь, в том числе на социальную помощь на основании социального контракта, малообеспеченным семьям с доходами ниже величины прожиточного минимума. При этом будут увеличены как размеры пособий, так и период их предоставления для создания оптимальных условий для выхода семьи из трудной жизненной ситуации.

По итогам выборочного анкетирования семей, числящихся в списке малоимущих семей в разрезе муниципальных районов, установлено, что определенной работой заняты 52 % трудоспособных членов этих семей, а статус безработных имеют 14,5 %. "Отмечается высокая иждивенческая нагрузка, которая составляет 87%, 21,3% от общего числа семей имеют в составе инвалида. В постоянной бедности находятся 67% этих семей, у 33% семей период пребывания в бедности носит периодический характер в силу чрезвычайных обстоятельств", - добавили в правительстве региона.

Как отмечается, общее количество граждан с документально подтвержденными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет в республике 139 тыс. человек.

Борьба с бедностью

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартовал 1 декабря 2018 года и будет проходить в четыре этапа. В 2019 году в ряде регионов пройдет эксперимент по снижению уровня бедности в РФ, среди них - Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новгородская область, Томская область. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, около 30% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе только необходимые продукты.