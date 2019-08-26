Комитеты Госсовета Татарстана выступили против проекта о Дне окончания стояния на Угре

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана рекомендовали парламенту республики не поддерживать законодательную инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

"Парламентские комитеты в своих постановлениях рекомендовали Государственному совету не поддерживать рассматриваемый проект федерального закона. 28 августа будет проведено заочное голосование путем опроса депутатов. По его результатам председатель татарстанского парламента Фарид Мухаметшин направит мнение Госсовета в федеральный парламент", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева, два года назад парламентарии республики уже рассматривали данный вопрос. "Если документ будет принят, то это негативно отразится на политической обстановке в России", - цитирует его пресс-служба.

13 июля губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что в регионах страны на рассмотрении находится федеральный законопроект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Он выразил уверенность, что "закон будет принят в начале осенней сессии". Правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ поддержала законопроект при условии доработки.