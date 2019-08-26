Минпросвещения направит в регионы рекомендации для борьбы с агрессией школьников

УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Школы в российских регионах получат методические рекомендации по преодолению агрессии учеников. Об этом сообщила в понедельник на августовском образовательном форуме в Ульяновске министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Мы разработали вместе с институтами [образования] методический комплект <…> который, по нашему убеждению, должен помочь и педагогам, и родителям начать разбираться, в чем гнездятся истоки такого поведения. И самое главное - мы должны научиться с ними справляться. Мы сейчас готовим к отправке эти методические рекомендации во все регионы", - сказала она.

Васильева добавила, что необходимо повышать психолого-методическую и педагогическую компетентность учителей, администрации школ, педагогов-психологов и социальных педагогов. "Анализ причин, условий и факторов недавних трагических событий в школах, а у нас тяжелые были последние 2,5 года, еще раз доказали, что мы должны усилить наше комплексное взаимодействие между всеми органами учреждения в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних <…> Мы должны сейчас огромное внимание уделить ранней профилактике, создать ту образовательную среду, которая бы способствовала развитию у родителей, прежде всего у педагогов тех компетенций по преодолению агрессивного поведения детей, начиная с дошкольного возраста и помня об этом каждый день", - пояснила она.

Министр также отметила, что в стране завершено создание Единой психологической службы. "Эта служба психологической помощи, которую мы выстраиваем в масштабах страны, должна тоже принести те определенные результаты, на которые мы все очень уповаем", - уточнила Васильева.

В частном доме в селе Патрикеево Ульяновской области 18 августа нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, еще одну женщину среднего возраста и двух малолетних детей. По версии следствия, с ними расправился подросток - сын и внук погибших, после чего он покончил с собой, оставив предсмертную записку. В Казани 13 мая ученик гимназии, вооруженный пневматическим пистолетом и кухонным ножом, удерживал одноклассников в кабинете. Никаких требований он не выдвигал, его задержали, никто не пострадал.