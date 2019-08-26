Кадыров открыл новый поселок для малоимущих семей Чечни

СЕЛО МАЙРТУП /Чеченская Республика/, 26 августа. / ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова построил жилой поселок для 18 малоимущих семей в Курчалоевском районе Чечни. В торжественной церемонии открытия домов в понедельник принял участие глава республики Рамзан Кадыров.

"Восемнадцать семей обрели новые дома в этом поселке. Это комфортабельное жилье с приусадебными участками. К ними подведены инженерные коммуникации - газ, электричество, вода. Проведено благоустройство прилегающей территории - асфальтирование дороги, укладка брусчатки на пешеходных тротуарах, озеленение. Я искренне поздравляю новоселов с этим радостным событием", - отметил на церемонии Кадыров.

Общая площадь жилья составляет 120 кв. м. В проекте предусмотрены зал, две спальни, ванная и кухня. Также имеется приусадебный участок. К поселку подведены все инженерные коммуникации - газ, электричество и вода. Кроме того, проведено благоустройство прилегающей территории. Улица в новом поселке будет носить имя погибшего при исполнении служебного долга сотрудника правоохранительных органов Хамзата Эльдарова.