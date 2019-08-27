Роскачество объяснило риски, связанные с покупкой продуктов "с рук"

Как отмечают специалисты, продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть небезопасен сразу по нескольким причинам. Первое - нарушение рецептуры выработки продуктов, особенно это касается составных продуктов животного и растительного происхождения. Возбудители кишечных инфекций достаточно быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции. При этом фермеры, как правило не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта.

"Роскачество в своих исследованиях сталкивалось с тем, что во фруктах и овощах обнаруживалось превышение по нитратам или пестицидам, а в меде были остатки антибиотиков, которые не предназначены для лечения пчел и не выводятся из организма пчелы, переходя в конечный продукт. Все это происходит по причине несоблюдения инструкций по применению средств защиты растений и животных", - отмечается в сообщении. По данным специалистов, в особой зоне риска находятся молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления, к производству, фасовке и хранению которых на заводах предъявляются жесткие требования по качеству и безопасности, как входящего сырья, так и готового продукта.

"Например, на молочных предприятиях оборудование не реже одного раза за смену проходит мойку и дезинфекцию. Затем следует микробиологический контроль вымытого оборудования. Самостоятельно в домашних условиях невозможно оценить, насколько эффективно была произведена дезинфекция, если она вообще проводилась надлежащим образом", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой. При этом при приготовлении этих продуктов кустарным способом в них могут попасть посторонние предметы или же ингредиенты.

Как отмечают в Роскачестве, зачастую, уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма, а значит, стать потенциально опасным с точки зрения пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Кроме того, как отмечают эксперты, изготовленный кустарным способом продукт может быть помещен в упаковку с нарушениями. Такая упаковка может быть не предназначена для пищевых продуктов и иметь в составе токсичные краски и другие компоненты или быть негерметичной, что нарушает условия хранения товара или делает его не соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям.

Документы на продукты

По данным Роскачества, еще одна причина, по которой не стоит приобретать товар в подземных переходах, на остановках общественно транспорта, с машин или на стихийных развалах - это отсутствие медицинской книжки работника, документов на реализуемую продукцию и разрешения на торговлю. "Например, если человек продает мед на улице в маске пчеловода - это не гарантирует того, что перед вами настоящий пасечник. Также таблички с надписями "парное молоко" не являются гарантом свежести, безопасности продукта и что именно эти люди, продающие молоко, фермеры. Как правило, на улицах в городах торгуют перекупщики", - пояснил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

В организации напомнили, что при приобретении продуктов в целях собственной безопасности потребитель вправе запросить ветеринарный сопроводительный документ; декларацию о соответствии требованиям техрегламента Таможенного союза; товаросопроводительную документацию, например, товаросопроводительный документ, который удостоверяет перевозку и содержит наименования и реквизиты грузоотправителя и грузополучателя, а также сертификат качества, отгрузочную спецификацию, упаковочный лист и комплектовочную ведомость.