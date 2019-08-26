Минпросвещения подготовило новый порядок формирования федерального перечня учебников

УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ подготовило новый порядок составления федерального перечня учебников. Об этом сообщила в понедельник на августовском образовательном форуме в Ульяновске глава министерства Ольга Васильева.

"Министерство подготовило новый порядок формирования федерального перечня учебников. Мы конкретизировали критерии, на основании которых мы будем проводить экспертизу, и мы очень ужесточили свое отношение к экспертам и экспертизе", - сказала она.

Васильева уточнила, что на сегодняшний день в учебниках нельзя найти фамилии людей, которые проводили экспертизу. "По новому порядку на обороте титула будет стоять фамилия конкретного эксперта, который провел экспертизу учебника, дал свое имя, и это имя начало жить вместе с учебником", - пояснила она.

Министр подчеркнула, что старый федеральный перечень учебников сохранит свою актуальность не только в 2019 году, но и в 2020 году. "Это огромные федеральные средства. Мы закупаем учебники на пять лет, поэтому обновление корпуса будет идти постепенно, чтобы ни в коем случае не нарушить те федеральные затраты, которые уже использованы", - отметила она.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 28 июня. В августе стало известно, что ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым федеральным перечнем учебников. В свою очередь в Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по данной теме продолжается.