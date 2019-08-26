Мемориальную доску капитану ледокола "Арктика" Юрию Кучиеву установили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Мемориальную доску капитану Юрию Кучиеву, первому в мире достигшему Северного полюса, установили в Санкт-Петербурге в день столетия со дня его рождения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации города.

"26 августа 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения легендарного капитана ледокола Юрия Кучиева. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Социалистического Труда, капитану атомного ледокола "Арктика" Юрию Кучиеву на фасаде дома 11 по Большой Пушкарской улице, где в свое время он жил", - говорится в сообщении.

Юрий Сергеевич Кучиев (1919-2005) - капитан атомного ледокола "Арктика", который в 1977 году впервые в мире достиг Северного полюса. Право открыть мемориальную доску предоставили участнику похода, почетному полярнику, почетному работнику Морского флота СССР, жителю блокадного Ленинграда Евгению Ульянову.

"Наш город стоял у истоков развития арктического региона, и сегодня именно здесь реализуются многомиллионные проекты, нацеленные на развитие и освоение Арктики и Северного морского пути", - процитировала пресс-служба председателя комитета Петербурга по делам Арктики Германа Широкова.

Кучиев был уроженцем Северной Осетии, во Владикавказе имя капитана носят улица и школа. В 2017 году Осетинское землячество Санкт-Петербурга передало в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге знамя Алании, привезенное с Северного полюса. Флаг был установлен в Арктике в августе 2017 года в честь 40-летия рейса ледокола "Арктика".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе землячества, организация также обращалась в топонимическую комиссию Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть возможность назвать одну из улиц города в честь Кучиева, пока решение не принято. При этом в июне этого года топонимическая комиссия рекомендовала присвоить имя полярника скверу на углу Морской набережной и Капитанской улицы Петербурга. В этом районе также встречаются улицы, названные в честь других полярных исследователей - В. Беринга и А. Чирикова, Б. Вилькицкого.