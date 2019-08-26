В Оренбургской области ведут проверку информации о пытках задержанного

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/ Управление МВД России по Оренбургской области проводит проверку появившихся в средствах массовой информации в понедельник сообщений о пытках задержанного полицейскими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту УМВД России по Оренбургской области назначено проведение проверки", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Сообщение о том, что жителя Оренбургской области полицейские пытали электрошокером, появилось на сайте Комитета против пыток. 21-летний житель станции Черный отрог Саракташского района Оренбургской области Роман Чиквиладзе рассказал Комитету против пыток, что 10 августа 82-летний отец обвинил его и сводного брата Валерия в краже и вызвал полицию. Приехавшие на вызов правоохранители, по словам молодого человека, увезли их в сельсовет, где вместе с братом пытали.

Роман Чиквиладзе утверждает, что "полицейские били его электрошокером, требуя признаться в краже пяти тысяч рублей". Юристы-общественники организовали фиксацию элетрометок пострадавшего в бюро судебно-медицинской экспертизы, а также обратились в его интересах с сообщением о преступлении в Саракташский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Оренбургской области.