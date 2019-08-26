Для гостей Кубани станут доступны два новых туристических маршрута

Турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 52% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году, для этого в крае созданы максимально комфортные условия для отдыха, регулярно разрабатывают новые тематические турмаршруты.

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Два туристических маршрута по Краснодарскому краю "Тамань: от античности до наших дней" и "Хвала вину" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" будут переведены на 12 языков и представлены на портале Russia.travel , а также их начнут реализовывать в национальных туристических офисах Visit Russia за рубежом, что позволит повысить доступность путешествия иностранцев по Кубани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Разработаны два туристических маршрута "Тамань: от античности до наших дней" и "Хвала вину". Они будут представлены для публикации на туристическом портале Russia.travel, материалы которого переведены на 12 языков, а также - для размещения в национальных туристических офисах Visit Russia за рубежом. Маршруты на увеличение въездного турпотока экскурсии разработаны в целях реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказали в министерстве.

Пресс-секретарь уточнила, что на данный момент на портале Russia.travel уже опубликована информация о других турмаршрутах региона: "Не уходи от моря", "Солнце Сочи", "Дорога к храму", "Под крылом Архангела Михаила" и "Янтарная Лоза", в ближайшее время туристам, путешествующим с помощью этого портала, станет доступна информация о популярном межрегиональном проекте "Золотое кольцо Боспорского царства". В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году планируется, увеличить объем экспорта туристических услуг в Краснодарском крае до $17 млн ежегодно.

Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" появился в 2019 году. Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, его уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

Путешествие по античности

В краевом министерстве рассказали, что маршрут "Тамань: от античности до наших дней" относится к категории исторического туризма, в путешествие можно отправиться на автобусе или на автомобиле, протяженность маршрута составляет 100 км, он рассчитан на 12 часов.

В турмаршрут входят пять площадок показа: музей-заповедник "Фанагория", который является один из важнейших в России археологических памятников античной эпохи федерального значения; таманский музейный комплекс, который включает в себя три отдельных культурно-исторических объекта - городище "Гермонасса-Тмутаракань", археологический музей и Дом-музей М. Ю. Лермонтова; выставочный комплекс "Атамань" - это крупнейший и единственный в своем роде в России музей под открытым небом, представляющий собой настоящую казачью станицу - воссозданные улицы, центральная площадь, рынок, сторожевые вышки, мельница, мост, колодцы, пасека, харчевня, коновязь, церковь, трактир, школа с непременными атрибутами и персонажами; ферма "Коза Хутор", где смогут приобщиться к традиционным способам ведения сельского хозяйства на Кубани - пообщаться с козами, покормить домашних кур, гусей и уток, увидеть, как растут овощи и ягоды, посетить настоящую пасеку, продегустировать изделия из козьего молока; музей "Военная горка", где под открытым небом собраны уникальные экземпляры боевой техники.

"История Темрюкского района, или в простонародье "Тамани" уходит своими корнями к III тысячелетию до н.э. На территории нынешнего Таманского и Керченского полуостровов в древности было образовано Боспорское царство, которое позднее вошло в состав Византии. Еще в VI веке до н.э. древние греки основали на территории современной Тамани город, названный в честь своего предводителя Фанагора. В IV-II веках до н.э. Фанагория по праву считалась экономическим центром Боспорского государства, крупнейшего государственного образования в Северном Причерноморье", - пояснили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

Культура употребления

Турмаршрут "Хвала вину" является гастрономическим, отправиться в путешествие можно на автомобиле или пешком, он рассчитан на три дня, его протяженность составляет 240 км.

"Сегодня винодельня - это место, где можно познакомиться с продукцией собственного производства, отдохнуть от городской суеты, получив массу положительных эмоций. А главное - приобщиться к основам культуры потребления божественного напитка. Маршрут "Хвала вину" предлагает любителям и ценителям вина, как начинающим, так и опытным, насладиться пейзажами винодельческих районов Краснодарского края, осмотреть винные погреба и продегустировать напитки в идеальном сочетании с блюдами черноморской кухни", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

В турмаршрут входят девять площадок: семейная винодельня "Шато-Пино", центр винного туризма "Абрау-Дюрсо", винодельня "Поместье Голубицкое", винодельня "Кубань-Вино", винодельня "Винотеррия", галерея современного искусства "Галерея света Абрау".

Также туристы смогут посетить крейсер "Михаил Кутузов", самое крупное озеро в Краснодарском крае и Северо-Западном Кавказе - озеро Абрау и арт-парк Абрау-Дюрсо, он состоит из инсталляций, созданных участниками ежегодных тематических фестивалей, связанных с историей и природными особенностями ландшафта Абрау-Дюрсо, а также темой шампанского, которое там производят.

"Многие путешественники сравнивают озеро Абрау с озером Гарда или знаменитыми озерами Швейцарии. В переводе с черкесского "Абрау" - "провал", "Дюрсо" в переводе с тюркских языков означает "четыре источника". Полагают, что озеро образовалось на месте глубокого провала, а речка Дюрсо питается четырьмя источниками. В 1974 году озеро Абрау было признано памятником природы, в озере водятся раки, сазан, тарань, амур, лещ, толстолобик и другие виды рыб, разрешена рыбалка с берега и с лодки без мотора", - рассказали в краевом министерстве.