В Минпромторге сообщили, что количество производителей преднизолона в РФ не уменьшалось

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объем производства лекарственного препарата преднизолона по итогам 2018 года составил 2,4 млн упаковок на 145,8 млн рублей, по итогам I квартала 2019 года количество производителей, осуществляющих производство, не изменилось, его объем в натуральном выражении составил 634 тыс. упаковок, а в стоимостном - 31,7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На территории России лекарственный препарат для медицинского применения, соответствующий международному непатентованному наименованию (МНН) преднизолон, зарегистрирован 23 производителями, 14 из которых отечественные.

Лекарственный препарат зарегистрирован в различных лекарственных формах: таблетки, раствор для внутривенного введения, мазь для наружного применения. Объем государственных закупок лекарства по итогам 2018 года в натуральном выражении составил 6,7 млн упаковок, а в стоимостном - более 210 млн рублей. По итогам I квартала 2019 года объем государственных закупок преднизолона составил более 2 млн упаковок, их стоимость - 68 млн рублей.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что преднизолон не входит в ассортимент обязательных препаратов для оказания медицинской помощи. Аптеки должны самостоятельно закупать лекарство в зависимости от потребностей.

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили ТАСС, что преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках жаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках курорта в достаточном количестве. Однако, как сообщает Сочинское городское аптечное управление, у поставщиков есть сложности с поставками препарата в таблетках.

Преднизолон является синтетическим аналогом гормона гидрокортизона, синтезируемого надпочечниками. Он применяется при бронхиальной астме, аллергических реакциях, заболеваниях кожи, различных формах лейкемии, обладает противовоспалительным и противошоковым эффектом.